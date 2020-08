Piano di Sorrento. La Rai parla di 43 positivi, ma van confermati

Piano di Sorrento. La Rai parla di 43 positivi nei primi due giorni dello screening. Ma ovviamente sono dati che vanno confermati. Infatti i risultati riguardano gli esiti dei test rapidi ma, come abbiamo oramai imparato in questi tempi, se il test rapido dà un risultato positivo la procedura prevede l’immediata esecuzione del tampone naso-faringeo che potrebbe non confermare la positività. Ma per il risultato dei tamponi bisogna attendere almeno 48 ore. È per questo che noi di Positanonews vogliamo invitare alla calma e ad attendere gli esiti dei tamponi che, con molta probabilità, ridimensioneranno il numero dei positivi. Ci teniamo, inoltre, a precisare che a Piano di Sorrento per sottoporsi ai test rapidi su sono recati e continueranno a recarsi persone dell’intera penisola sorrentina ed anche della costiera amalfitana. Questo significa che non tutti i positivi che risulteranno alla fine dello screening sono carottesi.

https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/08/ContentItem-4e431980-5b39-4b92-8fb9-51552f79f510.html

(La notizia viene data dal minuto 2:10)