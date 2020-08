Piano di Sorrento. La Chiesa di Santa Teresa è salva, il vescovo Alfano celebrerà una messa di ringraziamento nell’edificio religioso carottese

Piano di Sorrento. Tutti i carottesi erano in ansia per le sorti della Chiesa di Santa Teresa che rischiava di essere chiusa definitivamente. La chiesetta, gestita dai frati Carmelitani, fa parte della storia della città della penisola sorrentina. Una chiesetta da sempre amata dai carottesi che, negli ultimi tempi, hanno vissuto dei momenti di incertezza e di preoccupazione perché sembrava sempre più vicina la chiusura definitiva dell’edificio religioso, anche per la mancanza dei frati che potessero garantire le celebrazioni liturgiche. I cittadini di Piano di Sorrento hanno anche promosso una petizione presentata al Vescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia Mons. Francesco Alfano, al Vescovo di Napoli ed al Santo Padre. Hanno raccolto oltre 7.000 firme chiedendo che la Chiesa restasse aperta. Poi, lo scorso mese di giugno, è arrivato Padre Alfredo Trodini ad affiancare Padre Vincenzo e questo ha permesso di non chiudere l’edificio religioso per la gioia immensa dei carottesi e non solo.

E sabato 29 agosto, alle ore 18.30, Mons. Francesco Alfano – Vescovo dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia – celebrerà la Santa Messa nella Chiesa di Santa Teresa per rendere grazie a Dio della scongiurata chiusura dell’edificio religioso che resta, così, un oasi di pace e spiritualità nel centro della città della penisola sorrentina.

Tanti i lettori che hanno inviato messaggi alla redazione di Positanonews per aver sostenuto questa difficile battaglia a difesa della Chiesa dei frati Carmelitani,