Piano di Sorrento. La “battaglia di Ponte Maggiore” nel racconto del Prof. Ciro Ferrigno

Piano di Sorrento. Riportiamo l’interessante racconto del Prof. Ciro Ferrigno dal titolo “La battaglia di Ponte Maggiore”.

Dragnonetto Cacace del Piano, chi era mai, costui?! – “Si distinse nel corso della battaglia al Ponte Maggiore”- Ma quale battaglia, che storia è mai questa?

Leggendo attentamente la storia antica dei paesi che formano la penisola sorrentina, appare chiaro che i loro rapporti non sono mai stati pacifici o ispirati ad un sentimento di buon vicinato e di fratellanza. Da un lato l’altezzosa Sorrento, città di famiglie nobili, facoltose, chiuse nella cerchia delle solide mura, in palazzi sfarzosi, che impongono la loro egemonia. Sorrento è una minuscola città-monastero, considerato l’alto numero degli ordini religiosi presenti, la cattedrale, le chiese gentilizie e quelle di fondazione popolare. Ha poche case nel fuorimura e qualche borgo sul litorale. Dall’altra parte, gli altri centri. Vico Equense è la prima a staccarsi dal dominio sorrentino e ad avere una propria autonomia, una propria diocesi. Massalubrense, autonoma dal XIV secolo, ha un proprio vescovo e un’infinità di piccoli centri abitati, su un vasto territorio collinare, con vari approdi e qualche borgata marina. Infine il Piano, esteso da Alberi al Cocumella, è un “comune sparso”, formato da decine di borgate: Meta è la più popolata, Carotto la più importante sul piano amministrativo e decisionale. Il Piano viene eretto in “Università” il 29 dicembre 1542, rimanendo però vassallo di Sorrento fino al 1808, in quanto legato ad essa sul piano fiscale e contributivo. Il legame genera migliaia e migliaia di liti verbali, legali, continui ricorsi al re, scaramucce e atti di guerra veri e propri, mai pace, mai collaborazione, sempre in lotta, sempre ai ferri corti, sempre in antitesi. Una per tutte? Nel corso della Repubblica Napoletana del 1799, Sorrento è fedele al Re, Il Piano è giacobino.

Eppure, sfogliando le pagine ingiallite della storia antica, c’è un momento in cui, messe da parte le divisioni e le incomprensioni, tutti assieme si armano per fronteggiare il nemico comune, niente meno che la Francia (!) sconfiggendola, nell’epica battaglia del Ponte Maggiore, sul profondo vallone che oggi divide Piano da Meta. Correva l’anno del Signore 1501.

Sorrento, Piano, Massa e Vico il 13 luglio si uniscono in una Lega, dinanzi al Notaio Ambrogio Auriemma, per stabilire i termini di una comune difesa contro l’invasione francese e spagnola che, in virtù dell’accordo di Granata dell’11 novembre 1500, muove a danno del legittimo Re Federico II d’Aragona. Qualche giorno dopo un araldo mandato alle città di Sorrento, Vico e Massa dai luogotenenti del Re di Francia si presenta alla marina di Capo di Cervo dove è ricevuto da Francesco Anfora di Sorrento, Giovanni Starace del Piano, Alfonso Cimmino e Vincenzo Gattola di Vico e da Zottola de Martino e Nicola de Monteforte di Massa Lubrense in nome e per conto delle proprie Università, in una sala attigua al mulino di detta marina. L’araldo chiede alle città di arrendersi al dominio, giurare fedeltà al Re di Francia ed issare le sue bandiere. La risposta è una: “Noi semo vassalli della signora Regina Giovanna, sorella dello serenissimo Re di Spagna e intendemo consultare”. La situazione volge rapidamente al peggio. Vico, il 21 luglio, si dà ai francesi ed allora, un capitano con mille soldati marcia su Piano e Sorrento. Al Ponte Maggiore, il 24 luglio, vi è una battaglia fra i nostri e circa mille soldati capitanati dal Nirans.

Il capitano francese Nirans conte di Sarno, giunto coi suoi a Ponte Maggiore, lo trova custodito da molti fanti sorrentini, massesi e pianesi, sicché si viene alle armi. Molte sono le vittime da ambo le parti, ma in numero maggiore quelle francesi, in quanto l’ardore del combattimento da parte degli uomini della Lega, è tale che ognuno combatte con grande valore, usando a distanza armi da fuoco e quelle bianche nel corpo a corpo. Il piccolo esercito non ha timore del nemico, bene armato e addestrato al combattimento. I francesi, disfatti, devono ritirarsi in cattivo ordine con i loro morti e feriti e riparare a Vico.

Solo quando gran parte del Regno è sottomesso, Sorrento, il Piano e Massa, vista inutile ogni resistenza, devono arrendersi. Per tale decisione sono convocati i rappresentanti della Lega che, dopo aver valutato gli avvenimenti, accettano la nuova realtà, anche per evitare un inutile spargimento di sangue. Il Capitano Giovanni Coppola occupa il castello di Sorrento, sul quale fa inalberare una grande bandiera francese.

“Dragnonetto Cacace del Piano, si distinse nel corso della battaglia al Ponte Maggiore”. Sembra impossibile, ma tutto questo è storia!

Il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno