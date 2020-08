Piano di Sorrento. Incidente tra auto e scooter sul Corso Italia. Sbaglia strada per Positano. Centauro sbalzato su un palo

Piano di Sorrento. Incidente tra auto e scooter sul Corso Italia. Poco fa a Piano di Sorrento, sul Corso Italia, si è verificato un episodio spiacevole: un’automobile, non vedendo il segnale per Positano, stava proseguendo per il centro, accortasi dell’errore fa un’inversione ha investito in pieno uno scooter, causando un incidente. A causa dell’urto, il conducente del ciclomotore è stato sbalzato dal mezzo, finendo contro un palo di ferro, al quale si è aggrappato, evitando gravi danni. Nessuna frattura, infatti, ma solo contusioni all’anca e alla gamba destra per il malcapitato originario della perla della Costiera amalfitana.

Non è la prima volta che ci si sbaglia per Positano. Una volta per chi andava a Positano da Castellammare di Stabia, uscita autostrada Napoli Salerno, e Vico Equense, c’era la strada diretta da sopra che evitava il Corso Italia.

Davvero un miracolo comunque. I due giovani di Nola si sono subito preoccupati e hanno trasporto a casa in costa d’Amalfi l’infortunato.

Poteva finire davvero male, qualcuno lassù ha protetto il conducente dello scooter.