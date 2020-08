Piano di Sorrento. Incidente in Via Carlo Amalfi, pony express rischia la vita. All’improvviso si stacca la forcella davanti al ciclomotore Piaggio, non si capisce come e perchè, poi il mezzo che schizza per strada la paura di tutti che pensavano fosse addirittura morto. Poi lui si è ripreso da terra . Il suo primo pensiero è stato di chiamare il datore di lavoro. Poi un meccanico di Sant’Agnello lo ha assistito.