Piano di Sorrento in attesa del risultato dei tamponi. Il sindaco Iaccarino: “Se necessario, test a chi ha frequentato il bar negli ultimi dieci giorni”.

Piano di Sorrento è in attesa del risultato dei test ai dipendenti del Marianiello fatto a Sant’Agnello. Il sindaco della città, Vincenzo Iaccarino, ha chiarito a Positanonews quelli che saranno i provvedimenti nel caso in cui dovessero risultare altri tamponi positivi: “Tra domani e dopodomani avremo i risultati. Se necessario, faremo il test a tutti coloro che hanno frequentato il bar negli ultimi dieci giorni”, ci ha detto.

Intanto, ecco il suo post sulla sua pagina Facebook:

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl mi ha comunicato stamani che un dipendente del Gran Caffè Marianiello residente a Meta è risultato essere positivo al tampone per il covid-19 circostanza per cui è stato chiuso l’esercizio per procedere alla prevista sanificazione degli ambienti. Immediatamente in sinergia con L’Asl ho predisposto in mattinata tampone nasofaringeo a tutti i dipendenti secondo protocollo anticovid ed entro stasera avremo risultati. L’auspicio è che si tratti di un caso isolato.

Qualora non lo fosse sottoporremo allesame tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con i soggetti covid positivi i loro familiari e tutti i clienti che hanno frequentato in maniera assidua la struttura. La sollecitazione che vi rivolgo è quella di non abbassare assolutamente la guardia e di osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di distanziamento sociale, di igiene indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi e laddove si creino situazioni di affollamento.

Una preghiera a voi tutti

non perdiamo la nostra umanità

rispettiamo queste persone e le loro famiglie

Per qualsiasi problema contattatemi su questo profilo io vi aggiornerò appena avrò risultati