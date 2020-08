Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino: “Un solo cittadino attualmente positivo al Covid-19. Nessun dipendente di attività commerciali risulta contagiato”

Riportiamo il post pubblicato dal sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino sulla sua pagina Facebook:

“Cari concittadini, attualmente a Piano di Sorrento vi è un solo soggetto COVID-19 positivo in buone condizioni di salute in quarantena a domicilio. Sono stati effettuati tamponi nasofaringei ai suoi familiari e sono risultati tutti negativi. Nessun dipendente di attività commerciali è al momento positivo.

Abbiate coscienza dei vostri comportamenti e non diffamate nessuno. Da parte nostra in sinergia con l’Asl stiamo effettuando tamponi a tutti quelli che ne necessitano. Non esistono altre fonti ufficiali.

Lasciate perdere chat messaggi vocali di persone non addette ai lavori che scrivono e parlano per sentito dire e creano solo una psicosi collettiva.

Per qualsiasi problema non esitate a contattarmi mediante messaggio su questo profilo. Risponderò a tutti”.