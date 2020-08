Piano di Sorrento. Il post del dipendente di un bar: “Basta con gli attacchi social. Non sono positivo al Covid”

Piano di Sorrento. Un dipendente di un bar carottese ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente: “Da stamattina sta girando sui social un vocale che dice che io ho contratto il virus. Io e la mia famiglia stiamo attraversando un periodo difficile perché come molti di voi già sanno, mio fratello è risultato positivo al Covid lavorando con sacrificio e responsabilità presso l’Hotel La Sonrisa. Volevo dire a questa persona che ha mandato il vocale che io e mio fratello non ci vediamo da 10 giorni perché abbiamo orari diversi e che molto presto avrà mie notizie. Grazie a tutti gli AMICI che ci stanno vicino”.

Anche il sindaco di Piano di Sorrento, Dott. Vincenzo Iaccarino, è intervenuto sull’argomento con un post nel quale chiarisce che a Piano di Sorrento vi è un solo soggetto COVID-19 positivo in buone condizioni di salute in quarantena a domicilio. Ed aggiunge che nessun dipendente di attività commerciali è al momento positivo. Infine invita tutti ad avere coscienza dei propri comportamenti e non diffamare nessuno.

Noi della redazione di Positanonews esprimiamo la nostra solidarietà al lavoratore per le illazioni subite ed al contempo auguriamo al fratello una pronta guarigione.