Piano di Sorrento. Il Mercatino del libro usato, una bella iniziativa del Forum dei Giovani

Piano di Sorrento. Il Forum dei Giovani torna con la VI edizione del Mercatino del libro usato per i ragazzi delle scuole medie di Piano di Sorrento e per gli studenti dell’I.T.N. Nino Bixio.

Di seguito tutte le regole da osservare al fine di rispettare le norme anti-Covid 19 e far sì che l’iniziativa riesca al meglio.

Il punto di incontro è alla Forum Lounge, l’Agrumeto sito in via San Michele n.80 (a pochi metri dal ponte della Circumvesuviana).

– Per la CONSEGNA dei libri:

Lunedì 17 Agosto dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

Martedì 18 Agosto dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

Sabato 22 Agosto dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

– Per la VENDITA dei libri:

Sabato 5 Settembre dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

Martedì 8 Settembre dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

Venerdì 11 Settembre dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

Martedì 15 Settembre dalle ore 9:00 fino alle ore 18:00

REGOLAMENTO:

In ogni fase (consegna, vendita, ritiro) dell’iniziativa va indossata la mascherina.

I libri vanno consegnati in una busta sigillata la quale sarà lasciata in deposito il tempo sufficiente per poter, come da normative vigenti, eliminare eventuali virus prima dell’apertura.

Di conseguenza è vostro compito compilare il modulo con la griglia dei testi che volete consegnare. (Modulo consegna libri: https://drive.google.com/…/1dja51qiS-C9NbjBQSVj3LK6aO…/view…).

I testi consegnati devono essere presenti nella lista dei testi adottati per quest’anno scolastico dalle 2 scuole sopracitate. I testi non presenti rimarranno invenduti in quanto certamente non saranno richiesti.

(lista testi adottati: https://drive.google.com/…/1zPrj2-eNpiiVfbSdUd3MMsP81…/view…).

All’atto della consegna verificheremo insieme se i testi che avete scritto sul modulo sono tutti vendibili.