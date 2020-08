Piano di Sorrento, Iaccarino: “Un solo positivo di un soggetto non peninsulare”

Inotre tutte le forze in campo che hanno collaborato per la riuscita e per la sicurezza di queste giornate di screening:la Polizia Municipale, la Protezione Civile, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri per l’impegno che hanno profuso e che è stato prezioso e fondamentale per la buona riuscita della screening.