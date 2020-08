Piano di Sorrento. I consiglieri Mare e D’Aniello sulla situazione dei lavoratori del Comune

Far arrivare alla frustrazione i dipendenti comunali è un’impresa ardua. Come abbiamo più volte denunciato in consiglio comunale i carichi di lavoro disomogenei, il deterioramento delle relazioni umane e l’esaurimento del credito che i dipendenti hanno generosamente dato all’amministrazione nei primi anni di governo, hanno portato ad una polveriera che è esplosa col comunicato congiunto delle tre sigle sindacali.

Esprimiamo la nostra solidarietà ai dipendenti comunali che hanno visto l’amministrazione venir meno ai patti e alla parola data, credendo che quanto riportato dal comunicato (non smentito) sia di assoluta gravità.

Di pari passo riteniamo assolutamente carente la gestione delle assunzioni e il mancato potenziamento di alcuni uffici strategici ha reso scadente il lavoro dell’amministrazione.