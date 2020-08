Piano di Sorrento. Furto in pieno giorno al negozio dello storico arrotino sul Corso Italia

Piano di Sorrento. Questa mattina, alle ore 10.30 circa, nonostante la tanta gente per la strada, è stato perpetrato un furto ai danni dello storico arrotino il cui negozio è situato sul Corso Italia, a pochi metri dalla centralissima Piazza Cota. A porre in essere il vile gesto è stato uno sconosciuto che ha chiaramente studiato con attenzione il percorso di fuga attraverso la zona in cui non ci sono telecamere di videosorveglianza. Il gesto già di per sé gravissimo, è aggravato dal fatto di essere stato compiuto nei confronti di una persona anziana di quasi 90 anni, uno dei commercianti storici di Piano di Sorrento, amato e benvoluto da tutti i cittadini.

Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione e ad essere vigilanti e diffidenti, non esitando a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di persone sospette.