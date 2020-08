Piano di Sorrento. File enormi, arrivano anche da Vico equense e Positano per i test . Positanonews in diretta da stamattina Screening della popolazione mediante test rapido e/o tampone nasofaringeo richiesta dal Comune di Piano di Sorrento in sinergia con la Direzione Strategica dell’Asl Na3Sud, dal Direttore del Distretto 59 dott. Grazia Formisano, dal Coordinatore dell’Emergenza Covid dott. Antonio Coppola e il Comune di Piano di Sorrento. Sul posto anche la protezione civile di Meta, arrivano da ogni dove della penisola sorrentina e anche dalla Costiera amalfitana da Positano , chi ha frequentato il bar Marianiello, secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie della Regione Campania, che ricordiamolo non sono untori , un positivo al coronavirus Covid – 19 potrebbe uscire anche per altri motivi.