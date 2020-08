Piano di Sorrento, fila per i tamponi all’ex Clinica San Michele: oggi parte lo screening

Piano di Sorrento. C’è già, o meglio, c’è ancora la fila dei cittadini in attesa di effettuare il tampone per il covid-19. Questo perché molti carottesi non erano a conoscenza del rinvio previsto per le 14:00, anziché alle 8:30, e si sono recati già questa mattina presso l’ex Clinica San Michele. La struttura rientra tra le tre sedi allestite per lo screening di massa, ripristinata alcuni mesi fa durante l’emergenza sanitaria e utilizzata come centro USCA, ovvero la sede che ospita i membri delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale durante l’emergenza covid-19 in penisola sorrentina.

Lo screening di massa, ricordiamo, è stato messo in atto dal sindaco Vincenzo Iaccarino per fronteggiare i contagi registrati al Gran Caffè Marianiello, uno dei bar più frequentati di tutta Piano. In seguito al tampone risultato positivo per il direttore del locale, sono stati contagiati anche altri dipendenti.

Di seguito riportiamo il calendario ufficiale per effettuare i test nelle tre sedi indicate, con suddivisione alfabetica:

CALENDARIO UFFICIALE DEI TEST:

LUNEDI’ 17 Agosto dalle ore 14 e fino alle 19.30: cognomi dalla lettera A alla lettera M

MARTEDI’ 18 Agosto dalle ore 9 alle ore 19.30: cognomi dalla lettera N alla lettera Z