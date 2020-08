Piano di Sorrento. Ecco come presentare la domanda per ricoprire il ruolo di scrutatore alle prossime elezioni

Piano di Sorrento. Il 24 agosto scade il termine per la presentazione della disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore per le prossime elezioni. Si ricorda che chi ha presentato la disponibilità nel mese di marzo, se ancora disponibile, la deve ripresentare.

Preso atto del verbale n. 2 del 04/02/2020 della Commissione Elettorale Comunale che stabiliva i criteri per la nomina degli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali, si comunica che gli elettori residenti nel Comune di Piano di Sorrento ed iscritti all’albo degli scrutatori di seggio elettorale, interessati a svolgere tale compito in occasione delle Consultazioni Elettorali del 20 e 21 settembre p.v. ed in possesso dei seguenti requisiti: età inferiore ai 70 anni e possesso del titolo di studio di licenza media inferiore, possono presentare manifestazione di interesse a svolgere le funzioni di scrutatore dei seggi elettorali.

La manifestazione di interesse, valida per le sole consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. va redatta utilizzando il modello reperibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune o sul sito ufficiale dell’Ente e dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 agosto 2020 con una delle seguenti modalità:

a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune;

tramite PEC all’indirizzo demografici@pec.comune.pianodisorrento.na.it ;

tramite servizio postale.

Gli scrutatori verranno nominati tra tutti coloro che, iscritti all’albo, presenteranno manifestazione di interesse ed avverrà in seguito a sorteggio pubblico tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente le elezioni, pubblicizzato da apposito manifesto. Qualora il numero delle disponibilità fosse inferiore al numero di scrutatori necessari si provvederà ad un ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti all’albo.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti all’albo degli scrutatori dei seggi elettorali.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA DOMANDA PER IL RUOLO DI SCRUTATORE