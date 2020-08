Piano di Sorrento, donna trovata senza vita in casa: arrivano Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118

Piano di Sorrento, raccontiamo di un triste episodio che ha visto coinvolto il nipote della donna trovata senza vita nella sua abitazione in via San Michele, dopo che non rispondeva al telefono da alcune ore.

Foto: Sara Ciocio

Tempestivo intervento di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118, allertati poiché si temeva un altro tipo di emergenza, come un caso di covid-19, ma non era così.

Tutti i carottesi sono scossi da quanto accaduto. Intanto le forze dell’ordine indagano sulle cause del decesso e si attende il giudice.