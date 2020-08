Piano di Sorrento, Covid: ecco il calendario dello screening sulla popolazione

Si è riunito il C.O.C. per definire l’organizzazione dello Screening della popolazione mediante test rapido e/o tampone nasofaringeo richiesta dal Comune di Piano di Sorrento in sinergia con la Direzione Strategica dell’Asl Na3Sud, dal Direttore del Distretto 59 dott. Grazia Formisano, dal Coordinatore dell’Emergenza Covid dott. Antonio Coppola di concerto con il Comune di Piano di Sorrento.

CALENDARIO UFFICIALE DEI TEST:

LUNEDI’ 17 Agosto dalle ore 14 e fino alle 19.30: cognomi dalla lettera A alla lettera M

MARTEDI’ 18 Agosto dalle ore 9 alle ore 19.30: cognomi dalla lettera N alla lettera Z

MERCOLEDÌ 19 Agosto dalle ore 9 alle ore 19.30: cognomi dalla lettera A alle lettera M

I presidi sanitari sono ubicati presso:

– Scuola “G. Amalfi” Via Ciampa: Sezioni 1 – 2 – 3

– ex Clinica San Michele (sede Usca) V. C. Amalfi: Sezioni 4 – 5 – 6 – 7

– Scuola “M. Massa” loc. Trinità: Sezioni 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

Il riferimento della Sezione Elettorale dove ci si reca a votare è stato utilizzato al fine di suddividere e disciplinare l’accesso delle persone ai presidi sanitari.

I residenti negli altri Comuni della Penisola Sorrentina seguiranno lo stesso criterio della lettera iniziale del cognome e si recheranno ad uno dei tre presidi attivi.

IMPORTANTE: indossare la mascherina – osservare il distanziamento sociale – munirsi del documento di identità – utilizzare l’intero orario disponibile nella giornata per non creare affollamento.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.

Il Sindaco

Vincenzo Iaccarino