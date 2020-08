Piano di Sorrento, cimitero: all’asta i 13 loculi abbandonati

Piano di Sorrento. Al cimitero comunale di San Michele Arcangelo ci sono tredici loculi abbandonati. Come prevede la legge, il Comune di Piano di Sorrento ha invitato i concessionari, con tanto di diffida, a rimettere tutto in ordine anche per questioni di sicurezza. Nulla, zero riscontri. Ecco la vicenda ripresa dal quotidiano di Metropolis in edicola oggi.

In tal senso, l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Vincenzo Iaccarino ha provveduto a revocare le gestioni private mettendo all’asta i tredici loculi. Ci sarà tempo fino al prossimo 4 settembre per presentare proposte ed offerte economiche per aggiudicarsi le nicchie. Il Comune di Piano di Sorrento ha pubblicato un bando e si prevede comunque un boom di domande.

L’ampliamento fu progettato nel 2008 dall’architetto Thomas D’Agiout, ma la gara d’appalto venne bloccata perché la Soprintendenza di Napoli, alla luce dei resti storici, impose la rimodulazione del progetto escludendo una porzione del suolo già acquistato dal Comune di Piano di Sorrento e sulla quale grava vincolo di inedificabilità. Per adeguare i lavori, l’amministrazione ha dovuto approvare una variante al Piano regolatore cimiteriale e successivamente si è dotato di un progetto esecutivo.

Il nuovo progetto ha ottenuto il lasciapassare della Soprintendenza ed è stato nuovamente approvato lo scorso anno ed ora sono in corso gli interventi. L’obiettivo è consegnare tutto entro il prossimo autunno. Si tratta di un obiettivo importante inserito tra le priorità del mandato del sindaco Vincenzo Iaccarino che è riuscito a sbloccare l’impasse dopo anni di polemiche, ritardi e attese.