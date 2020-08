Piano di Sorrento, centinaia di messaggi in redazione: panico ingiustificato per i risultati dello screening

Piano di Sorrento, si sono recentemente concluse le prime giornate di screening di massa ai cittadini carottesi e della penisola sorrentina in seguito alla vicenda scoppiata al Gran Caffè Marianiello (che ora ha riaperto, ndr) dove alcuni dipendenti sarebbero risultati positivi al covid-19.

Raccontiamo di telefonate e messaggi che ci arrivano continuamente: E’ vero che i tamponi dello screening di massa sono tutti negativi ?

Un giornale deve assolutamente seguire le procedure ufficiali. La comunicazione del sindaco Vincenzo Iaccarino è ufficiale relativamente agli esiti dei tamponi effettuati durante lo screening. Come abbiamo più volte spiegato, su 50 positivi al test rapido, spesso solo uno di questi risulta effettivamente positivo al covid-19 una volta effettuato il tampone. Non possiamo che credere al sindaco Iaccarino. Ciò non preclude l’assenza di casi positivi a Piano di Sorrento, ma dobbiamo attenerci ai dati ufficiali senza ipotizzare.

Molti si stanno rivolgendo alle cliniche private per effettuare il tampone. In questo momento è tutto inutile, a maggior ragione in seguito alla comunicazione ufficiale dei test risultati tutti negativi a Piano. Si andrà soltanto a creare introito per le strutture private, con un invito a nozze a speculare sulla paura dei cittadini.

Le misure di sicurezza DEVONO essere osservate, sia con i casi positivi che non, dunque poniamo fine al panico ingiustificato ed atteniamoci le tre parole chiave della convivenza con il covid-19: mascherina, distanziamento e sanificazione.