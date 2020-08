Piano di Sorrento. Avanzano i preparativi in Piazza della Repubblica per Renzo Arbore. Renzo Arbore, il grande showman napoletano di adozione, da anni porta avanti un progetto di valorizzazione della canzone classica napoletana e da tempo gira il mondo con la sua Orchestra Italiana.

I suoi quattro concerti gratuiti in Campania prenderanno il via in data di domani, martedì 4 agosto a Piano di Sorrento, alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica. In conformità alla normativa anti Covid, l’ingresso è limitato e solo su prenotazione presso uffici comunali.

Piano di Sorrento è in attesa ed in Piazza della Repubblica sono cominciati i preparativi per accogliere Renzo Arbore.