Piano di Sorrento, apre la Cucina Pescheria Mare Blu di Nello

Questa sera a Piano di Sorrento è stato inaugurato il nuovo corso della Pescheria Mare Blu. Aniello Castellano, per tutti Nello, ha deciso infatti di rinnovare la propria attività (situata a Corso Italia), affiancando l’enogastronomia i propri prodotti ittici di qualità, pescato in Penisola Sorrentina.

Nello e la sua troupe ha estasiato i presenti con una cucina mediterranea vocata alla tradizione, dove il pesce è sovrano assoluto in tutte le portate. Un bellissimo modo per ripartire in un periodo difficile, proponendo un idea che valorizza i sapori e la gastronomia locale. In bocca al lupo a Nello e a tutto il suo staff dalla Redazione di Positanonews!