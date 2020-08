Piano di Sorrento. Ancora un nuovo grande acquisto all’antico Bagno Nettuno con Domenico Staiano

Piano di Sorrento. Sempre al meglio lo stabilimento balneare dell’imprenditore Vincenzo Cosenza a Marina di Cassano . Quest’anno al ristorante dell’antico bagno Nettuno a marina di cassano l’esperienza pluridecennale di Domenico STAIANO maitre d’hotel e direttore di sala tra i più conosciuti della penisola per la sua competenza, professionalità e soprattutto per le sue conoscenze linguistiche e maestro dell’accoglienza già note da anni in poco tempo è già diventato un pilastro del ristorante mettendo al servizio della clientela e del suo staff tutta la sua passione e esperienza nel proporre l’ottima cucina e una superba pizza. In bocca al lupo da parte della direzione di Positano news a Domenico STAIANO