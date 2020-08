Piano di Sorrento. Ancora file per i test rapidi al Coronavirus: non solo dalla penisola ma dall’intera Campania.

A Piano di Sorrento continua lo screening di massa organizzato dal sindaco Vincenzo Iaccarino a seguito della vicenda che ha visto dei positivi tra i lavoratori del Gran Caffè Marianiello. L’ex Clinica San Michele, struttura che rientra tra le tre sedi allestite per lo screening di massa, ripristinata alcuni mesi fa durante l’emergenza sanitaria e utilizzata come centro USCA, ovvero la sede che ospita i membri delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale durante l’emergenza covid-19 in penisola sorrentina, è stata letteralmente presa d’assedio nel corso di queste giornate. Le persone non arrivano soltanto dall’intera Penisola Sorrentina, ma anche dalla Costiera Amalfitana, Positano, Praiano, Amalfi, Agerola, da Gragnao, dalla provincia di Napoli e dalla Campania intera. Il test, infatti, costa caro, senza contare poi il tempo necessario dei privati: qui basta una giornata, oltre ad essere gratis.

Come sempre, ringraziamo Peppe Coppola Photo 105, che, oltre ad essere un bravo fotografo, è sempre presente per la protezione civile e ovunque serva aiuto.