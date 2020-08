Piano di Sorrento. Ancora chiuso il bar Marianiello, nella notte annullato concerto all’alba e torneo ai campetti di Via delle Rose. E Tony Tammaro?

Piano di Sorrento. Ancora chiuso il bar Marianiello, nella notte annullato concerto all’alba e torneo ai campetti di Via delle Rose. Ma nessuna ufficialità . In piena nottata arrivano decine di chiamate in redazione , messaggi via facebook, whatsapp a Positanonews. Molti vogliono sapere l’esito dei test per il coronavirus covid-19 ai dipendenti del bar, ai quali siamo tutti vicini e solidali, poi degli eventi. In piena nottata, senza un comunicato ufficiale sulla pagina del Comune , ne nulla, girava voce dell’annullamento del concerto all’alba. Poco fa un post sul profilo personale, fra l’altro privato, dell’assessore Carmela Cilento. Non siamo in vena di far critiche il momento è difficile, il sindaco Vincenzo Iaccarino invita alla calma. Ricordiamo che i controlli se ve ne saranno altri saranno circoscritti ai familiari degli interessati, quindi non riguarderanno tutti i clienti del Bar Marianiello, come qualcuno ha voluto capire o intendere, anche se è sempre buona norma farsi un test, magari andando in ospedale per un controllo, anche noi lo abbiamo fatto in redazione senza averne effettivamente bisogno. Siamo sicuri che in un paio di giorni la situazione , nata comunque dalla vicenda della Sonrisa , avrà una evoluzione positiva. Cerchiamo di darvi notizie tempestive con tutti i rischi di errori che comportano, invitiamo sempre e comunque a informarvi alle fonti ufficiali, in questo caso non essendovi nulla vi informiamo che il concerto all’alba e anche i tornei ai campetti potrebbero essere stati annullati, si tratta di post di assessore, ma privato, e nessuna comunicazione ufficiale, lo diciamo per evitare inutili spostamenti magari a chi viene da lontano. Dunque calma e serenità, non sta succedendo nulla di strano o perlomeno di non già noto: usate la mascherina, distanziamento sociale, lavatevi le mani e andrà tutto bene. Molti ci chiedono anche se ci sarà o no il concerto di Tony Tammaro il 20 luglio. Ebbene non sappiamo nulla, ci rimettiamo all’ufficialità. AL MOMENTO NESSUN EVENTO E’ STATO ANNULLATO UFFICIALMENTE, per il concerto all’alba c’è un post dell’assessore al turismo ma nessuna comunicazione su pagine ufficiali.