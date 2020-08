Piano di Sorrento. Ai Colli di San Pietro aspettano ancora l’acqua, questa volta la GORI non comunica nulla. Le zone collinari della Penisola sorrentina sono tradizionalmente trascurate, parliamo di Vico Equense, come Piano e Sant’Agnello, quindi poco importa se l’acqua non arriva come agli altri in mattinata ( ma ci comunicano comunque con sfasamenti orari e problemi di gettito di tutti i tipi ) , infatti per i Colli di San Pietro ai voglia di aspettare sia l’acqua che il solito comunicato , quasi con cadenza quotidiana, dell'”improvvisa” interruzione o sospensione o riduzione di acqua, e chest’è!