Pernottamento outdoor in tenda sul Monte San Costanzo

Il Monte San Costanzo è da sempre una rinomata meta turistica da cui ammirare paesaggi mozzafiato del territorio di Massa Lubrense nel suo insieme: il golfo di Napoli e quello di Salerno. Facilmente raggiungibile a piedi per gli amanti dell’escursionismo ma anche in macchina o in moto per chi decide di fare semplicemente una passeggiata, vista la possibilità di trovare un parcheggio. In questo periodo particolare ci sono moltissimi locali che hanno riscoperto la gioia di visitare il proprio territorio, turisti italiani, qualche straniero e chi medita di fare un’esperienza particolare e non replicabile in altri posti per l’esclusiva bellezza del luogo: il pernottamento outdoor in tenda (come si vede dalla foto).