Per Michela Quattrociocche vacanze tra le due Costiere Amalfitana e Sorrentina insieme al nuovo compagno. Quella che possiamo vedere dalle fotografie che testimoniano la sua vacanza tra le due Costiere Amalfitana e Sorrentina è una Michela Quattrociocche felice. Nonostante la fine del suo matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani, una storia d’amore durata dodici anna e dalla quale sono nate Aurora e Diamante, l’attrice protagonista femminile del film Scusa ma ti chiamo amore, trasposizione dell’omonimo romanzo di Federico Moccia, infatti, non era sola.

Da giorni circolavano voci su un suo presunto flirt, del quale si è avuto in questo modo conferma: la sua nuova fiamma è Giovanni Naldi, rampollo di un’importante famiglia di albergatori.

Qualche giorno fa a Sorrento, questa mattina ad Amalfi, la Quattrociocche si unisce alla lista di vip che hanno scelto le due Costiere come meta per le proprie vacanze. La Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, infatti, sono prese d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di post lock down, restando la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, soprattutto durante questa settimana di Ferragosto.