Una mattinata di fuoco in Penisola sorrentina. Sembra di rivivere giornate tipiche di estati passate, quando il traffico la faceva da padrone. Quest’oggi, il Corso Italia, in particolare nel tratto del Comune di Piano di Sorrento, era completamente bloccato a causa del traffico. Ma non solo. Anche Sant’Agnello, via Iommella Piccola direzione Sorrento, il traffico è letteralmente paralizzato, come mostrato nel video del nostro inviato Gigione Maresca. Causa di tutto questo caos sarebbero i lavori della Gori, attualmente in corso: “Mezz’ora per fare Sorrento-Sant’Agnello in motorino, figuriamoci in auto. Un disagio enorme, stanotte senz’acqua, e ora tutto questo. Non si vede un rappresentante delle Forze dell’Ordine, è assurdo”.

GIGIONE ON THE ROAD Publiée par Positanonews sur Mardi 4 août 2020