Penisola Sorrentina, Gaetano Milano:”Piano straordinario di prevenzione covid-19″

L’A.D. della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, in un suo post annuncia i provvedimenti che si sono presi in Penisola in virtù del fatto che in questi giorni ci sarà il picco dei rientri dalle vacanze.

L’USCA di Piano di Sorrento ha predisposto un servizio straordinario di prevenzione per cui tutti coloro che rientrano, dato il non perfetto sistema di rilevamento covid- presso aereoporti, porti e stazioni, possono recarsi presso i laboratori di Via San Michele per sottoporsi a tampone.