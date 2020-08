Trema la terra nel Sannio, in Campania. Da questa mattina al momento sono 3 le scosse di terremoto – fortunatamente di lieve entità – registrate tra Benevento, Pietralcina e Fragneto Monforte. La più forte di magnitudo 2.3 alle 9.39. Poi una replica alle 11.12 di 2.1 ed un’altra alle 11.25 di magnitudo 2.0. Non si registrano danni a persone o cose ma il fenomeno è in costante monitoraggio.