Paura a Marina di Puolo, motoscafo va a fuoco nello specchio d’acqua de La Pignatella fra Sorrento e Massa Lubrense

Sorrento. Paura nella tarda mattinata di questo giovedì 13 agosto nella baia di Marina di Puolo dove un motoscafo, ancorato al largo della località “La Pignatella” nelle acque tra Sorrento e Massa Lubrense, è andato improvvisamente a fuoco per motivi ancora da determinare. Il tutto è cominciato con un piccolo incendio a bordo dell’imbarcazione che in pochi minuti si è esteso a tutto il mezzo. Per fortuna al momento dell’incendio nessuno era presente a bordo del motoscafo.

Gli occupanti di altre imbarcazioni che in quel momento si trovavano in zona hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta una motovedetta della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che ha coordinato le operazioni di spegnimento dell’incendio.