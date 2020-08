Anche per la prossima stagione, la casella di secondo libero della Folgore sarà occupata da un talento cresciuto in Penisola Sorrentina: Paolo Pontecorvo. Il coach Esposito ha da sempre puntato sulla forte grinta di questo ragazzo, voglioso di mettersi in mostra per far vedere quanto vale. A suon di tuffi e strepitose ricezioni, il libero biancoverde si è conquistato fin da subito la stima dei compagni e di tutto lo staff tecnico. Ecco la nota della Folgore: “Dal settore giovanile alla Serie B… L’orgoglio di vestire la maglia della propria città…Confermatissimo come secondo libero: PAOLO PONTECORVO”.