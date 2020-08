La Folgore Massa conferma Michele Deserio per la prossima stagione: “Il Re Leone torna a ruggire… Centimetri e qualità sotto rete… Ancora con noi…MICHELE DESERIO” . Il centrale pugliese approdato nella squadra peninsulare tre anni fa, all’età di 21 anni ma con già un curriculum di tutto rispetto alle spalle: 40 presenze in A2 con la maglia del Materdominivollei.it Castellana Grotte e poi reduce da un’ottima stagione in B in Sardegna al VBA Olimpia Sant’Antioco. Appena arrivato alla corte di mister Nicola Esposito con tanta fame di vittorie dichiarò: “Sono qui per migliorare e vincere, ho accettato con entusiasmo la chiamata del DS Ruggiero”. Da allora Deserio il suo entusiasmo l’ha mostrato sempre, in ogni partita ed ora è pronto per questa nuova stagione che inizierà!