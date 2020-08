Pallavolo, Folgore Massa: Gabriele Grimaldi sogna ancora dopo la riconferma

Dalle categorie inferiori alla prima squadra. Il sogno di Gabriele Grimaldi continua, grazie alla meritata riconferma che lo proietta ancora una volta come secondo opposto di una Folgore ambiziosa e pronta a misurarsi in un girone inedito con tantissimi derby e sfide infuocate contro alcune squadre laziali. Grimaldi ha tanta voglia di crescere, e raccogliere sempre più minutaggio per poter essere utile alla causa nei momenti cruciali.



Dopo la stagione positiva all’esordio in prima squadra, arriva la gradita conferma per un altro campionato da vivere con forti ambizioni. Quali sono le tue emozioni, e quant’è importante l’ambiente Folgore per continuare il percorso di crescita?

“Sicuramente la conferma nel roster della Folgore è un’ulteriore opportunità per crescere sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto per continuare a lavorare sulla scia di ciò che ho fatto di buono l’anno scorso. A mio avviso le emozioni possono rivelarsi un’arma a doppio taglio: dovrò impegnarmi a prendere quanto di positivo possano offrire, ad esempio aiutarmi a superare eventuali momenti di difficoltà, senza farmi sopraffare come è successo qualche volta durante l’ultimo campionato quando sono entrato a gara in corso. Sono orgoglioso di essere stato riconfermato, e far parte di quell’ossatura dello scorso anno in cui molti compagni di squadra erano disposti anche a perdere qualche minuto in più per darmi consigli utili per migliorare”

Qual è il tuo bilancio personale, al termine di un’annata particolare interrotta anzitempo dalla pandemia?

“Sono relativamente soddisfatto della mia crescita in una categoria superiore. Resta il rammarico di non essere riuscito a dare più continuità alle prestazioni, anche se non è semplice soprattutto quando si subentra nei momenti clou dei match. Come già hanno accennato i miei compagni di squadra, dal punto di vista collettivo c’è tanto dispiacere per non essere riusciti a ripagare i tanti sacrifici fatti della società, nonostante le belle prestazioni sia in campionato che in coppa”.

Quali sono i consigli più importanti ricevuti dal mister Esposito?

“I migliori consigli sono stati sicuramente quelli di fare le cose semplici senza strafare. Così come dare importanza anche a quei fondamentali che talvolta vengono trascurati durante l’economia di una partita, come ad esempio la difesa (dell’opposto nel mio caso) e le coperture. Dettagli che, come sostiene il coach, possono fare la differenza”.

Ufficializzati i gironi: derby a raffica e poi si va nel Lazio piuttosto che in Puglia. Che campionato ti aspetti, e come immagini la ripartenza dopo tanti mesi senza allenamenti e partite ufficiali?

“Direi che il girone è inaspettato perché credevo di tornare in Puglia, mentre adesso avremo la possibilità di conoscere squadre nuove nel Lazio. So che la Folgore ha già affrontato questo girone qualche stagione fa, pertanto sono certo che avremo gli attributi per dire la nostra anche lì. Squadre campane come l’Indomita mi ricordano gli anni della Serie C, ma ovviamente si trattava di altri organici e di una categoria completamente diversa. Dovremo fare attenzione a non sottovalutare nessuno, soprattutto perché nessuno sa quale sarà la reazione dopo questo lungo periodo forzato di stop. Covid permettendo, dovremo alzare la nostra asticella fino a fine campionato con costanza e impegno, continuando esattamente ciò che stavamo costruendo nella scorsa stagione. Soltanto in questo modo i sacrifici saranno ripagati raggiungendo importanti traguardi”.

Giovanni Minieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

ShedirPharma Folgore Massa