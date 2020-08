Paestum successo dei “Family hotel” con Castellabate, Agropoli e Palinuro. Sempre più famiglie scelgono il territorio a sud della provincia di Salerno per le vacanze estive. Il mese di luglio si è chiuso con un notevole incremento di presenze e le prenotazioni per il mese di agosto fanno sperare lo stesso. A fare da traino nella Città dei Templi è il Family Hotel Solaris Paestum Hotel, il primo esistente nel suo genere in provincia di Salerno. Scommessa vinta per le due titolari, Daniela Di Bartolomeo e Franca Carone, che in poco più di due anni hanno creduto in un progetto coraggioso ed entusiasmante, che ruota intorno all’universo dei bambini, dai più piccoli ai più grandi. «È un punto di partenza e non di arrivo ed è forte in noi la consapevolezza che il benessere degli adulti, soprattutto in vacanza, dipende da quello dei bambini e se i bambini stanno bene lo saranno anche i genitori. Da questa premessa, la nostra struttura è a misura di famiglia, con tanti servizi per i bambini di tutte le età e con un programma di attività quotidiano di grande spessore» afferma Daniela, una delle due titolari.

L’AREA GIOCHI

E, infatti, i bambini possono immergersi nel Solaris Fan World, la fantastica area bambini che dà accesso al divertimento puro, diventando presto per i più piccini una certezza all’interno di una vacanza rilassante a pochi passi dal mare di Paestum e dal sito archeologico. «Abbiamo puntato fortemente sulla qualità dei servizi e il numero contenuto di camere e di ospiti ci consente di puntare all’eccellenza, dall’accoglienza alla gastronomia, dal tempo libero al divertimento dei più piccoli e servizi come la biberoneria attrezzata o come il menu bebè a la carte – aggiunge Franca – si rivelano dei punti di forza molto graditi soprattutto dalle mamme». E anche la clientela straniera, dopo quella italiana, sta cominciando a scegliere una vacanza sempre più a misura di bambino. «Con la riapertura dei viaggi anche dagli altri Paesi – concludono le due titolari – cominciano ad arrivare anche i primi turisti stranieri. Ovviamente, il soggiorno avviene nella più totale sicurezza essendo dotati di vari dispositivi di sicurezza al fine di prevenire qualsiasi possibilità di contagio da Covid-19, tra cui un dispositivo che sanifica h24 gli spazi interni comuni della struttura». Insomma, una scommessa che, soprattutto grazie ai tantissimi clienti affezionati, sembra davvero vinta anche grazie alla proposta gastronomica e alle prelibatezze del noto chef Peppe Sorrento. Anche più a Sud, nella spiaggia dove nascono le tartarughe, nel mare cristallino di Palinuro bandiera blu, all’Hotel Le Saline molti commenti positivi dai turisti per una vacanza meravigliosa