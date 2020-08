Ospedali, stop aggressioni: ecco il nuovo disegno di legge a tutela di medici e infermieri

Stop, finalmente, alle aggressioni nelle corsie egli ospedali. Ieri il Senato ha dato il via libera all’unanimità – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al disegno di legge che punta a garantire la sicurezza di medici, infermieri, operatori sanitari Rischia una pena fino a 16 anni di reclusione chi aggredisce il personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni.In pratica si applicano le aggravanti previste per chi colpisce un pubblico ufficiale: sono dunque fissate pene da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime.