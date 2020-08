Ospedale “Ruggi”: Ex caposala accusata di manomettere liste d’attesa, ora assolta

Il gup del tribunale di Salerno, all’esito del rito abbreviato, ha deciso di non dar luogo a procedere nei confronti dell’ex caposala del Ruggi. Per il magistrato – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – non esiste alcuna prova che l’infermiera abbia preso soldi per accelerare gli interventi chirurgici all’ospedale, a seguito delle pressioni fatte dall’ex primario del reparto di neurochirurgia. La donna era già stata prosciolta dalla Corte dei Conti.