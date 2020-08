Ospedale Castiglione di Ravello. Ecco i giorni in cui l’ambulatorio di cardiologia è attivo.

L’ambulatorio di cardiologia è attivo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Per accedere alle prestazioni (sia visita cardiologica che prestazioni diagnostiche come e.c.g., ecocardio, etc.) il paziente deve munirsi della relativa prescrizione del proprio medico. Con essa si effettua la prenotazione presso il C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) aziendale (sia telefonicamente al n. , che personalmente allo sportello).

Il sistema di prenotazione è organizzato in base all’ordine di priorità indicato dal medico stesso per ciascuna prestazione, secondo lo schema seguente:

Codice U (Urgente): prestazione da erogare entro le 72 ore, in base alla prima disponibilità dell’ambulatorio;

Codice B (Breve): prestazione da erogare entro 10 giorni;

Codice D (Differibile): prestazione da erogare entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per la diagnostica;

Codice P (Programmata): prestazione da erogare entro 180 giorni.

Il sistema informatizzato di prenotazione consente per ciascun paziente di raggruppare sia le visite che le prestazioni diagnostiche, così da accedere una sola volta in ambulatorio anche nel caso di più prestazioni richieste.

Il servizio di cardiologia garantisce ogni giorno complessivamente da un minimo di quattro a un massimo di dodici prestazioni ripartite in base ai diversi codici.

Numeri utili

089.83095122

Call center 800130150