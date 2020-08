Oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e Vittorio Brumotti ospiti del Parco Nazionale del Cilento.

Mercoledì 19 agosto, ore 11.00, presso la sede del Parco (palazzo Mainenti), sarà ospite il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa con il campione di bike trial Vittorio Brumotti, per la presentazione del nuovo spot del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La campagna di comunicazione è realizzata con il Patrocinio ed il contributo del Ministero dell’Ambiente.

Brumotti testimonial del Parco per raccontare in modo originale e spontaneo l’immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale del Parco, con particolare attenzione ai territori meno conosciuti, ma non per questo meno straordinari. Dal Golfo di Policastro al Bussento, dal Vallo di Diano agli Alburni, dalla Valle del Calore al Cilento. Il biker ha incontrato sulla sua strada monumenti, cattedrali, oasi, castelli, borghi, aree marine e palazzi storici.

La campagna di comunicazione sarà poi lanciata sulle TV locali. Si invita a partecipare.