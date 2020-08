Oggi è la Giornata Internazionale del Cane

Oggi, 26 agosto, si celebra la Giornata Internazionale del cane. Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane, celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige, che in America è una vera celebrità spesso presente in programmi televisivi ed eventi pubblici. La data del 26 agosto si riferisce al giorno in cui la famiglia di Colleen adottò il primo cane quando lei aveva 10 anni. Da allora, gli animalisti di vari Paesi in tutto il mondo hanno dato voce alla sua iniziativa di dedicare una giornata ai cani, che oggi si festeggia ovunque.

Si tratta del migliore amico dell’uomo, ma non solo. Non vi diremo che il cane è il miglior amico dell’uomo, lo abbiamo sentito e letto troppo spesso. Ma di sicuro il cane è una presenza benefica per la salute fisica e psicologica di tutti, e in particolare di bambini, anziani e malati. Tant’è che in molti ospedali in tutto il mondo, con il consenso dei medici sono previsti momenti di ricreazione con i cuccioli. Gli studi scientifici dimostrano infatti che accarezzare un cane e prendersene cura innalza i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore detto anche “ormone della felicità”, e abbassa quelli del cortisolo, che invece sale proporzionalmente allo stress.

L’effetto benefico più potente che i cani hanno su di noi proviene dagli interventi assistiti con gli animali, la cosiddetta pet therapy. Che siano impiegati a supporto di persone con diversa abilità, negli istituti penitenziari o negli ospedali, infatti, i cani sono un importante sostegno terapeutico fisico e psicologico migliorando l’autostima e l’autonomia. Praticamente una terapia del sorriso.

La Giornata Internazionale del Cane è anche l’occasione per ripensare a come non penalizzare economicamente chi possiede un cane: il 40% delle famiglie italiane vive con un cane e/o un gatto e deve sostenere spese ingenti per il cibo e per le cure veterinarie. Gli alimenti per questi animali e le prestazioni veterinarie sono gravati da un’aliquota IVA al 22%, come fosse un bene di lusso.