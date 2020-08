Nuovo traguardo per Manuel Esposito: il portiere originario di Minori tra i migliori Under 15. Nonostante la difficile annata, segnata dall’epidemia Covid-19, non si spengono la speranza nella gioventù e la fiducia nel futuro.

È con questo spirito che la Lega B e l’AIC hanno voluto premiare i migliori Under 15 e Under 16 delle squadre iscritte alla Serie BKT, nonostante i loro campionati siano finiti anzitempo. Nel corso della stagione, per la prima volta nella storia della rappresentativa della Lega B, è infatti stato chiesto direttamente ai protagonisti di scegliere i migliori calciatori del torneo, nonché il miglior allenatore, attribuendo un grande senso di sportività e di responsabilità ai giovani calciatori e ai loro tecnici.

Lega B e AIC hanno comunque voluto consegnare loro una targa commemorativa e, tra questi, risalta il nome di Manuel Esposito, il portiere del Benevento originario di Minori e cresciuto nell’Assocalcio Terzo Tempo.