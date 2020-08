Nuovo Dpcm in arrivo, niente lockdown ma chiusure mirate

Si avvia alla definizione il piano del governo, che dovrebbe essere contenuto nel nuovo Dpcm, per prolungare le misure anti-Covid. Anche in ipotesi di una nuova ondata di contagio in autunno – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – non ci sarà un altro lockdown totale, ma chiusure territoriali o di specifiche attività. A dopo la fresca scoperta che 1,482 milioni di cittadini hanno avuto contatto con i positivi. Il Ministero dell’Istruzione si impegna a costituire un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, in modo da richiedere assistenza via web. C’è poi l’impegno politico per il superamento delle classi pollaio, con l’intenzione di avviare un iter normativo per affinché venga fissato un tetto massimo sul numero di alunni nelle classi.