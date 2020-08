Notte di San Lorenzo in musica: ecco gli eventi da Salerno alla costa di Amalfi e Cilento

San Lorenzo a Salerno e provincia con diverse iniziative musicali (molte sono saltate a causa della pandemia) per ammirare la caduta delle stelle ed esprimere un desiderio, magari in compagnia della persona amata, con la speranza che la tradizione sia vera e che venga esaudito. Luca Visconti ce lo racconta per Il Mattino in edicola oggi. Si celebra la notte dia Salerno e provincia con diverse iniziative musicali (molte sono saltate a causa della pandemia) per ammirare la caduta delle stelle ed esprimere un desiderio, magari in compagnia della persona amata, con la speranza che la tradizione sia vera e che venga esaudito. Luca Visconti ce lo racconta per Il Mattino in edicola oggi. E con queste premesse che, mai come in questi mesi difficili, possono portare una ventata di ottimismo che la nostra città si veste di note. Così dopo la sferzata energica del Campania Blues, ecco il 10 agosto, giorni di San Lorenzo, il ritmo travolgente dei Picarielli In Festa: la notte della musica popolare avvolgerà l’Arena del mare. Sul palco proprio la storica compagnia folk salernitana ed una serie di ospiti del settore pronti a rendere lo stage incandescente. Una serata tutta da ballare con brani tradizionali (nel rispetto delle normative anti Covid 19) e da ascoltare con una serie di inediti ispirati alle tradizioni del Sud, ma anche altri più scanzonati che ricordano, nei testi e nel sound, le feste in piazza. Ancora la tradizione la fa da padrona. Il giorno dopo focus sul Barbuti Festival, con un concerto napoletano proposto da Marino Cogliani e Malvarosa, per fare una full immersion in canzoni senza tempo da cantare insieme. Al Parco Archeologico di Pontecagnano, invece, il 9 agosto riflettori puntati su una serata molto particolare. Di scena proprio la suggestiva Notte di San Lorenzo, organizzata da Circolo Legambiente Occhi verdi, Parco Ecoarcheologico., Ricicla estate 2020, Legambiente Campania e Centro Astrologico Neil Armstrong . Alle 20.30 si assisterà alla liberazione di rapaci notturni a cura del Cras di Napoli e si proseguirà poi alle 21,30 con l’osservazione delle stelle a cura de CaNa di Salerno; dalle 22, infine, si terrà il laboratorio di tarantelle e Bal-Folk a cura di Angelo e Daniela della compagnia musicale Sette Bocche. I partecipanti sono invitati a portare un plaid per godere, sdraiati sull’erba, lo spettacolo del cielo stellato.

Spostandoci in Costiera amalfitana, da segnalare il 10 agosto, nell’ambito della rassegna Made in Vietri, il live a Molina dei Via Toledo, band che si ciba di suoni mediterranei, Nella chiesa di San Giovanni Battista di Campinola di Tramonti, invece, si inaugura il 9 agosto il Festival Organistico con il live alle 19 di Jessica Ferrara che interpreterà musiche sacre. Note classiche e non solo al Ravello Festival, con il live di Beatrice Rana e Massimo Spada, su musiche di Chopin e Stravinskij, in programma il 9 agosto a Villa Rufolo (20,30), mentre l’11 nella stessa location, spazio al Concerto all’Alba dell’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi, diretta da Jordi Bernàcer, pronta a ammaliare il pubblico con brani di Mercadante, Albéniz e de Falla.

Continua il Pollica Jazz, ed il 9 agosto al Museo Del Mare di Pioppi, saliranno sul palco gli allievi del Seminario Arte d’Improvvisare diretti da Giulio Martino e Gianluigi Goglia. Alfonso Gatto sarà al centro di un recital per l’Estate a Torchiara, il 10 agosto (20,45) al Palazzo Baronale De Concilis, mentre a Paestum cresce l’attesa per uno dei musicisti più amati in Italia: Giovanni Allevi, che si esibirà l’11 agosto. In attesa dei primi eventi del Giffoni Film Festival, che prenderà ufficialmente il via il 18 agosto, i ruderi del Parco archeologico faranno da quinta ad un concerto preview del compositore-pianista di Ascoli Piceno, che terrà una performance esclusiva da solista, per lanciare un chiaro messaggio di speranza e fiducia.