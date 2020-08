Notte da incubo per colpa della GORI. Da Sorrento a Vico Equense senza acqua , disagi anche sui Monti Lattari. Con avvisi mandati a notte fonda , quando oramai il guaio era fatto, per mezza penisola sorrentina problemi con la manzanza d’acqua . Un guasto “improvviso” ma dalle zone alte dei Monti Lattari , a Vico Equense, dicono che è da giovedi che d’improvviso l’acqua manca sempre agli stessi orari..Pare che sia comunque la Dorsale Enel venuta meno su impianti di Gragnao e Castellammare di Stabia, e i problemi oltre che per la penisola sorrentina si sono riversati anche fino a Pimonte, insomma problemi in tutta l’area sud di Napoli della società della Campania. Avere una spiegazione dalla GORI è quasi imbpossibile, vorremmo sapere nel dettaglio che succede.