Non era necessario chiudere il Sud, lo disse anche il Comitato scientifico. Ma avevano paura

Lucilla Vazza

Prof. Ricciardi, dopo la nomina del 24 febbraio ha seguito le fasi più critiche dei lavori del Cts, di cui ora non fa parte. Nei verbali del 3 marzo si invitava il governo a prendere misure restrittive per Nembro e Alzano, come quelle adottate per Codogno e gli altri comuni del Lodigiano. È esplosa la polemica, vuole precisare qualcosa?

«Ne abbiamo discusso al comitato tecnico-scientifico, abbiamo dato delle indicazioni tempestive e chiare, però su questo c’è un’indagine della magistratura, noi tecnici siamo stati chiamati come persone informate sui fatti e quindi preferirei non aggiungere altro».

Senza entrare nei dettagli di quei verbali, però hanno avviato una nuova stagione di accuse politiche e prese di posizione. Cosa ne pensa?

«Sono tutti bravi col senno di poi. Dobbiamo ritornare a quei giorni in cui l’Italia si trovava in prima linea dopo la Cina sul fronte della pandemia, in una situazione assolutamente drammatica. Noi come tecnici abbiamo sempre operato cercando di mettere a disposizione della politica e del governo la migliore evidenza scientifica. Poi le scelte sono politiche. Sottolineo che nel Cts abbiamo sempre agito in piena libertà e senza condizionamenti esterni, né di politici né di settori produttivi o economici in generale».

Se avesse la macchina del tempo, a quale momento vorrebbe tornare per cambiare le decisioni?

«Sono stato nominato il 24 febbraio, forse tornerei a una settimana, 10 giorni prima per correggere qualcosa. Ma ripeto, col senno di poi siamo tutti bravi. L’Italia ha affrontato per prima in Europa una situazione drammatica e inedita, il governo ha preso decisioni giuste al momento giusto».

Oggi qualcuno ha parlato di eccesso di rigore, chiudendo l’Italia intera e non le zone critiche, chi sbaglia?

«Noi abbiamo sempre consigliato misure commisurate sulla situazione epidemiologica specifica, per cui emerge dal verbale che abbiamo suggerito misure relative alle province che erano in crescita per quanto riguarda i dati dell’epidemia. Il governo ha agito anche sulla base delle richieste che arrivavano dalle regioni del Sud, terrorizzate dagli arrivi dai territori a rischio. Stava montando una grande preoccupazione di essere invasi. Il governo, chiudendo tutto, ha preso una decisione di prudenza, che andava oltre le indicazioni del Cts, ma credo che i numeri poi hanno dato ragione a queste scelte».

Successivamente i dati sono migliorati, portando il Sud a contagi zero pressoché ovunque, molto prima che nel resto d’Italia. Si poteva riaprire prima, limitando così i danni a un’economia già fragile?

«Ripeto queste sono decisioni politiche, non tecniche. La circolazione del virus c’era, anche se oggi sembra limitata. Si scelse la prudenza, perché oggettivamente era complicato bloccare singole parti del paese e proteggere il Sud. Oggi abbiamo più mezzi e conoscenze e saremmo capaci di fare chiusure più mirate».

Ma voi esperti vi siete divisi sui tempi e modi delle riaperture o era tutto sempre armonioso e pacifico?

«Io ho seguito i lavori del Cts fino a un certo punto e non ho mai fatto mistero di avere più di qualche perplessità sulla riapertura della Lombardia insieme al resto d’Italia. I dati mi stanno dando ragione perché è l’unica regione che non ha mai cessato di avere una presenza importante del virus. Le altre regioni hanno avuto dei momenti di crescita zero, la Lombardia non è mai scesa a questi livelli e probabilmente non scenderà mai. Ci sono state discussioni anche accese nel Cts, ma poi le decisioni sono state sempre prese all’unanimità».

Quanto è concreto il pericolo di un aggravamento della situazione e quindi di nuovi lockdown, esiste un’asticella da non superare?

«Dipende dal comportamento delle persone. Quando i focolai diventano troppi e ingestibili allora bisogna bloccare. Non credo che avremo più lockdown generalizzati, ma appunto mirati in specifiche aree critiche. Questo non lo escludo».