NLG. Navigazione Libera del Golfo e la sicurezza sanitaria

La società Navigazione Libera del Golfo tranquillizza i suoi passeggeri in merito alle normative anticovid-19 adottate a bordo dei propri mezzi di navigazione. E’ stata approntata una vera e propria strategia eco- ambientale, per la protezione dei clienti passeggeri e degli ufficiali e personale di navigazione. Per noi la sicurezza del passeggero è cruciale, ribadisce il responsabile NLG, tanto che ad ognuno consegniamo un volantino indicante tutte le norme a cui attenersi a bordo ed in fase di imbarco e sbarco per prevenire la diffusione del virus, che va oltre le direttive del ministero dei Trasporti.

Il distanziamento a bordo come da ordinanza regionale n.60 del 4/7/2020 non viene più richiesto nella forma di lasciare posti indicati non utilizzabili (come invece veniva ordinato in precedenza e a cui siamo sempre stati ottemperanti).

Non di meno le nostre unità dotate, quasi tutte, di numerosi posti all’aperto (nello specifico la corsa delle 8.35 Napoli Capri effettuata dal Dsc Napoli JET) consentono evidentemente di viaggiare in maggior sicurezza rispetto ad altri mezzi chiusi…per di più la forte riduzione dei flussi turistici, quest’anno non ci ha permesso frequentemente di raggiunge la massima capienza è 390 pax.

Tutte le nostre unità vengono regolarmente sanificate ed i passeggeri possono disinfettarsi le mani tramite distributori automatici di liquido disinfettante.

Indubbiamente l’applicazione dettagliate di tutte le procedure con personale specifico e appositamente addetto, comporta in tempi stretti di arrivi e partenze, un inevitabile ritardo, per il quale si fa appello alla collaborazione e alla comprensione dei passeggeri.

Questo articolo vuole anche replicare ad incomprensioni e proteste apparse su blog e social media. La paura ha sempre tanti argomenti e spunti, ma noi invitiamo alla speranza per superare tutte le angosce del caso.

Il messaggio replicato sui social e sugli stampati dice:

IGIENIZZAZIONE UNITA’