Navigazione Napoli-Capri, operatore sanitario denuncia assembramenti e mancanza di regole di sicurezza

Si pone all’attenzione degli organi competenti alla vigilanza della tutela della salute in ambito COVID 19 quanto segue.

Sanitario pendolare dell’ospedale di Capri in navigazione su aliscafo Nlg Napoli-Capri delle 8.35 (aliscafo 8.05 pieno in ogni ordine di posto senza alcuna riserva per sanitari e servizi pubblici) evidenzia l’assembramento massivo senza alcun rispetto di ogni minima regola di sicurezza, in termini di prevenzione contagio; la completa assenza del personale di bordo deputato alla vigilanza; la concessione libera al fumo di sigarette dove non possibile; l’estrema approssimazione delle più basilari regole di igiene; la libera circolazione di personaggi offerenti i più svariati servizi sull’isola (personaggi assolutamente d’accordo con il personale di bordo). Insomma si sottolinea come facilitare il contagio contravvenendo a quanto tanto predicato dalle linee guida minime di comportamento.

Tanto si comunica per dovere di cittadino, di sanitario, di padre e di uomo di buon senso.