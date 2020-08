Napoli, vandali in una delle aziende della giornalista Giulia Asprino: cabina in fiamme

Napoli – Raid in pieno giorno nei pressi di Afragola. Nel mirino di una banda di vandali, una delle aziende della giornalista Giulia Asprino, editore del gruppo media AMG.

Uno dei collaboratori nella mattinata di oggi, rientrato dalla pausa, ha trovato la cabina di montaggio e regia completamente danneggiata e in fiamme. Al vaglio della polizia di stato, le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, le ipotesi per il momento da accertare riguardano un atto vandalico premeditato, i malviventi, incappucciati, potrebbero essere entrati dopo aver spaccato una finestra con un piede di porco. Al momento si calcolano danni per 10 mila euro a tutti i server di emissione.

Davvero grande amarezza per la nostra giornalista Giulia Asprino, che da sempre ha avuto un occhio di riguardo per tutti i più deboli.