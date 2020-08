Napoli il ritiro a Castel di Sangro seguito da Positanonews fra Sokratis e una giornalista contagiata , il caffè al bar con Gigione Maresca e Pasquale Spera ( CLICCA QUI ) . Mentre Monia Alloggio sta già seguendo da giorni Insomma Positanonews dalla Costa di Amalfi e Sorrento è ben rappresentata.

Ma veniamo alle news azzurre

SOKRATIS

Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia dopo 9 anni. Il difensore greco, ex Genoa e Milan, secondo quanto riporta la Rai avrebbe trovato l’intesa con il Napoli sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni di euro per tre anni.

Il club di De Laurentiis verserà per il 32enne ellenico 4,5 milioni di euro nelle casse dell’Arsenal, il club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Sokratis ha vestito in carriera anche le maglie di Aek Atene, Werder Brema e Borussia Dortmund.

GIORNALISTA CONTAGIATA

Dalla Campania all’Abruzzo la SSC Napoli rischiava di divenire un nuovo focolaio del coronavirus Covid – 19 , ma i timori sono stati allontanati. L’ASL de L’Aquila ha fatto i necessari controlli: soltanto un positivo in città. Si tratta di una conduttrice, mentre i tre giornalisti che lavorano a stretto contatto con lei sono risultati negativi. La donna resterà in isolamento. Domani i nostri giornalisti proveranno a intervistare il sindaco.

Domanda: quale giocatore le piacerebbe come sostituto di Allan?