Napoli. Festival degli Artisti del gusto

Ritorna più sentito che mai, martedì 8 settembre ore 20.00 a Napoli presso i giardini di Villa Diamante, il “Festival degli Artisti del gusto”.

Evento dedicato ai professionisti del settore enogastronomico, che ogni giorno con entusiasmo concentrano i loro sforzi nel valorizzare le eccellenze di ogni territorio. Con fierezza fanno da traino educativo al gusto e alla cultura degli ingredienti di qualità, con forte spirito di conservazione della tradizione, volgendo uno sguardo attento all’ innovazione.

Villa Diamante, location di gran fascino, sorta dal restauro di un antico convento di clausura, uno scrigno di stile nel cuore di Posillipo. Con la sua architettura semplice e raffinata, immersa nel verde di un elegante giardino, offre agli ospiti un panorama di incredibile bellezza sul Golfo di Napoli.

Ideato e organizzato da Angela Merolla, il Festival degli Artisti del Gusto sarà presentato dalla poliedrica Edda Cioffi volto noto della TV campana.

Chef stellati quali Peppe Aversa, Giovanni De Vivo e Paolo Gramaglia, delizieranno gli ospiti con una pietanza rappresentativa della loro cucina.

Villa Diamante sarà il palcoscenico di chef pizzaioli e pasticceri campani provenienti da aree regionali diverse, dove ognuno proporrà un piatto del territorio in versione finger food.

L’executive chef Luigi Barone e il suo team di cucina apriranno la serata con la degustazione di un piatto a sorpresa; lo staff di sala di Villa Diamante accoglierà gli ospiti con l’eleganza che da sempre li contraddistingue.

Aziende di eccellenze italiane con i loro prodotti di nicchia e rinomate cantine saranno presenti con i loro vini.

L’artigianalità sartoriale napoletana a firma Goeldlin, vestirà i protagonisti del Festival con capi sviluppati e lavorati nelle proprie sedi e sulle candide divise il logo Artisti del Gusto farà da fil rouge di energia ed entusiasmo.

Un cadeau a ricordo della serata sarà riservato ad ogni protagonista dell’evento, un manufatto in ceramica interamente realizzato e decorato a mano da “Cerasella Ceramiche”, che con la maestria degli antichi artigiani della Costiera Amalfitana completerà la serata portando la tradizione secolare dell’arte della ceramica.

La serata si svolgerà nel rispetto delle linee guida Covid 19 e gli ingressi saranno riservati al settore enogastronomico e solo su invito .

Un ringraziamento speciale ad ogni Artista del gusto”.

CHEF:

Peppe Aversa Stella Michelin

Ristorante Il Buco – Sorrento

Giovanni De Vivo Stella Michelin

Ohimà Restaurant – Positano

Paolo Gramaglia Stella Michelin

Ristorante President – Pompei

Luigi Barone

Villa Diamante – Napoli

Rosa Barone

Villa Diamante – Napoli

Claudio Lanuto

Ristorante Cappuccini–NH Collection Grand Hotel Convento Amalfi Erminia Cuomo

Hostaria di Bacco – Furore SA

Maurizio De Riggi

Ristorante Markus – San Paolo Bel Sito NA

Alfonso De Luca

Ristorante Palma – Hotel I Gigli – Nola NA

Pasquale Rinaldo

d’amore Capri Restaurant

Franco Marino

Ristorante La Terrazza – Paestum

Giusy Di Castiglia

Ristorante La Scottona Posillipo -Napoli

Ciro Campanile

Hotel Ristorante Elisabetta –Lettere

Pasquale Vitale

Ristorante Pascalò – Vietri sul Mare SA

Giuseppe Zaccaria

Ristorante Dal Pescatore – Vietri sul Mare SA

Antonio Aniello

Tenuta Paino – Sessa Aurunca CE

Alfredo Iannaccone

Zen Food Lab – Avellino

Vincenzo Ferro

Ristorante L’Antica Franconia – Taurano AV

Gustavo Milione

Hotel Ristorante La Lucertola – Vietri sul Mare SA

Giovanni Raiola

Ristorante La Locanda degli Amori e Sapori – Baia Bacoli NA

Giuseppe De Crescenzo

Sole Ricevimenti – Quarto NA

Pasquale Masullo

Ristorante La Tana di Tano – Aversa CE

Antonio Grasso

Ristorante La Frescheria – Napoli

Carmine Ben Mohamed

Ristorante Villa Veseri – Trecase NA

Vincenzo Porzio

I Toraldo Cafè Bistrot – Casoria NA

Agostino Malapena

Ristorante Costanzo – Aversa CE

Carmine Martinez

Ciabacrò – Napoli

MAESTRI PIZZAIOLI:

Luciano Sorbillo

Pizzeria Pizz a’ Street Vomero– Napoli

Salvatore Di Matteo

Pizzeria Di Matteo – Napoli

Rodolfo Sorbillo

Pizzeria Via Tribunali – Salerno

Vincenzo Sannino

Pizzeria-Trattoria I Sannino by Maria Marì–prossimamente a Napoli

Nicola Sannino

Pizzeria-Trattoria I Sannino by Maria Marì – prossimamente a Napoli

Mimmo Esposito

Pizzeria Mè –Casavatore NA

Roberto Nasti

Pizzeria I Mascalzoni Latini- Pozzuoli NA

Mastro Fornaio Carmelo Esposito

Mastro Fornaio Esposito – Pompei NA

MAESTRI PASTICCERI:

Giuseppe Ratto

Gran Caffè Ratto – Frattamaggiore NA

Sabatino Sirica

Pasticceria Sirica -San Giorgio a Cremano NA

Gianluca Ranieri

Pasticcerie Ranieri- Napoli e Pozzuoli

Ciro Poppella

Pasticceria Poppella – Napoli

Francesco Lastra

Varnelli Restaurant – Pompei NA

Antonio Duraccio

Pasticceria Seccia – Napoli

Stefania Fasano

Pasticceria Baunilha – Salerno

Gerardo Di Dato

Pasticceria Di Dato- Angri SA

Luca Russo

Bee Bakery – Aversa – CE

PARTNER DELLA SERATA

Consorzio Tutela Provolone Del Monaco Dop V. Equense NA

Associazione Latte Nobile Italiano– Potenza

Cantine Barone -Rutino SA

Vini Le Origini- Celzi di Forino AV

Giannitessari – Roncà VR

Antica Distilleria Petrone-Mondragone CE

Acqua Fonte Apina MANIVA – Brescia

Cerasella Ceramiche – Nocera Superiore SA

Goeldlin Collection – Avellino www.abitidalavoro.shop

Forni Reppuccia – Eboli SA

Caffè Moreno – Napoli

Bluse Cafè – Nocera Superiore SA

Gruppo Vivian – Nocera Superiore SA

Printart Edizioni – Nocera Superiore SA

Pastifico Antica Maccaroneria – Rocca San Felice AV

Azienda Agraria Ciarletti – Trevi PG

Azienda Agricola Antichi Sapori – Pollena Trocchia- NA

Azienda Agricola Valle Armenia

Azienda Zara Cereali – Mafalda CB

Frantoio Muraglia – Andria BT

Alma De Lux – San Giorgio a Cremano NA

Azienda Armatore – Cetara SA

Azienda Agricola Raimo – Capaccio SA

Azienda Agricola Salera – Martinengo BG

Orizzonti Village – Pozzuoli NA

Studio 92 – Casavatore NA

Zebby animation Events e balloon – Napoli

Solania – Nocera Inferiore SA

Jamonita- Nocera Inferiore SA

Villa Diamante

Via Alessandro Manzoni, 131b – Napoli

www.villadiamante.it